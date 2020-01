«Ich brauchte 45 Minuten, um meine Socken anzuziehen»

Wurde Ihnen auch zum Verhängnis, dass Sie fast zu talentiert waren, bei den Junioren in Winterthur und Kloten einfach durchliefen?

Ich mag den Begriff Talent nicht. Das wird einem irgendwann nachgesagt. Aber die Leute wissen nicht, was bis da alles passiert ist. Ich hatte das Glück, an einem Ort aufzuwachsen, wo immer «gechnebelt» wurde. Das war der Hauptgrund, dass ich in jungem Alter schon sehr gut war. Irgendwann hiess es, ich sei unglaublich talentiert. Und als Junger glaubst du das. Ich dachte plötzlich, ich sei vom Himmel heruntergefallen. Das war sicher auch ein Grund, wieso bei mir gewisse Dinge falsch liefen.

Sie beendeten Ihre Karriere mit 30. Wegen des Rückens?

Genau. Ich habe sogar noch recht lange gespielt angesichts dessen, wie ich mich fühlte. Wenn die Sportchefs gewusst hätten, was für ein Wrack ich körperlich war, hätte ich wohl schon bald keinen Vertrag mehr bekommen. Ich habe einen Scheuermann-Rücken, bei den Lendenwirbeln gab es früh sehr starke Abnützungserscheinungen. Leider konnte man nicht operieren. So hatte ich immer öfter hexenschussartige Attacken. Als 22-Jähriger brauchte ich 45 Minuten, um morgens meine Socken anzuziehen. Ich war ständig beim Chiropraktiker. Aber wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, klammerst du dich an jeden Faden.

Wie geht es Ihnen heute?

Fantastisch. Wenn ich nicht Eishockey spiele, mit diesen Drehbewegungen und den Checks, geht es mir sehr gut. Darüber bin ich sehr froh. Aber ich muss schon schauen, dass ich mich fit halte. Ich probiere, mich täglich sportlich zu betätigen.

Inzwischen haben Sie Karriere gemacht als Spieleragent. Wie kam es dazu?

Ich staune manchmal auch, wer so alles als Spieleragent herumpurzelt. Ich wollte nie Agent werden, hatte auch selber keine guten Erfahrungen gemacht mit Agenten. Ich machte eine Ausbildung als Finanzplaner und kam so zu Sportlern, die ich betreute. Das Thema Agent kam erst nach zwei, zweieinhalb Jahren auf, als mich der eine oder andere fragte, ob ich das nicht auch für ihn übernehmen könnte. Ich lehnte dankend ab. Aber es kamen immer mehr Jungs auf mich zu. Während eines dreiwöchigen Urlaubs in Mallorca setzte ich mich erstmals ernsthaft damit auseinander. Ich kam zum Schluss, dass ich dumm wäre, würde ich es nicht versuchen. Ich hätte von heute auf morgen 32 Spieler unter Vertrag nehmen können. Ich startete mit sechs.

Wer war Ihr erster Klient?

Yannick Herren. Der ist immer noch bei mir, hat nun gerade bei Fribourg unterschrieben für die nächste Saison.

Was muss man mitbringen, um ein erfolgreicher Agent zu sein? Selbstvertrauen, ein gutes Mundwerk …

… (unterbricht) Beschreiben Sie jetzt mich? (lacht) Es gibt keine Checkliste. Natürlich hast du Vorteile, wenn du dich gut verkaufen kannst. Aber seien wir ehrlich: Das hilft doch überall im Leben.