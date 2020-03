TV-Sender zeigt lieber Geisterspiele als gar keine

Weshalb sind Clubs und Liga seit der Ligaversammlung vom Montag so vage in ihren Aussagen?

Weil die rechtliche Situation zwischen der Liga und dem TV-Rechteinhaber MySports noch geklärt werden muss. Weil es, natürlich, um viel Geld geht. Und weil sich keiner der Beteiligten die finanziell und sportlich bestmögliche Option vorzeitig verbauen möchte: Playoff in vollen Hallen und voller Länge ab dem 17. März.