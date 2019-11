Eric Himelfarb zum EHC Basel

Die vergangene Saison hat er kein Eishockey gespielt. Jedenfalls keines, das statistischen Eingang in die einschlägigen Internet-Portale gefunden hätte. Inzwischen 36 Jahre alt, wird sich dies wieder ändern - und Eric Himelfarb für den EHC Basel auf Punktejagd gehen. Der Kanadier, der während fünf Saisons in der National League A und der Swiss Hockey League engagiert war, wobei er in 178 Spielen 164 Skorerpunkte erzielte, wurde von den Baslern per sofort unter Vertrag genommen. Mit einer Schweizerin verheiratet, die er in seiner Zeit beim HC Lausanne kennenlernte, hat der Center inzwischen den Schweizer Pass erhalten.