Eindrückliche Antwort des EHC Basel

Zum Auswärtsspiel in Arosa am gestrigen Donnerstagabend reiste man mit bescheidenen Erwartungen. Doch es kam anders: Stand es nach dem ersten Drittel noch 1:1, machte der EHC dem neunfachen Schweizer Meister anschliessend deutlich, dass man sich nicht so einfach geschlagen geben wird.

Noch im 2. Drittel erhöhten Hrabec und Sahli auf 3:1, ehe Seiler mit einem Doppelpack sowie Steinmann mit dem 6:1-Endstsnd den Bündnern endgültig klarmachten, dass mit den Baslern in den kommenden Spielen mehr als nur zu rechnen ist.

Zum dritten K.o.-Match am folgenden Dienstag gehen die Basler mit breiter Brust und geniessen wieder Heimrecht.

EHC Arosa - EHC Basel 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Tore: 8. Hrabec 0:1. 14 Tosio 1:1. 23. Hrabec 1:2. 36. Sahli 1:3. 48. Seiler 1:4. 50. Seiler 1:5. 58. Steinmann 1:6.