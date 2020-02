Ein Start zum Vergessen für den EHC Basel

In der St.-Jakob-Arena verlor das Team von Trainer Robert Othmann gleich mit 0:4. Für die Gäste aus dem Bündnerland trafen Jann Däscher (2), Patrick Bandiera und Luca Infanger. Somit ist der EHC Basel in der Best-of-Five-Serie bereits arg unter Druck. Morgen Donnerstag steht die zweite Partie an, auswärts in Arosa. Wollen die Basler ihre Ziele erreichen, muss auswärts um einiges mehr gelingen als zu Hause vor eigenem Publikum.

EHC Basel - EHC Arosa 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

St.-Jakob-Arena. – Tore: 6. Däscher (Agha) 0:1. 8. Däscher (Agha) 0:2. 21. Bandiera 0:3. 46. Infanger (Lindemann, Roner) 0:4. EHC Basel: Haller; Hagen, Maurer, Hermkes, Heughebaert; Büsser, Steinmann, Hunziker; Rattaggi, Vogt, Himmelfarb, Lehner; Sahli, Hrabec, Seiler, Maurenbrecher, Gröflin; Schir, Gfeller,Schnellmann, Valenza.