Ein Spiel für die Ewigkeit

Das Spiel für die Ewigkeit ereignet sich am 22. Februar 1980 im Olympic Center in Lake Placid. Es ist der Auftakt zur Medaillenrunde der Olympischen Winterspiele. Und es ist alles klar, noch bevor die erste Scheibeneingabe erfolgt: Die Sowjetunion wird die USA vom Eis fegen. So, wie sie alle anderen vom Eis gefegt hat in all den anderen Olympiaturnieren. 1964, 1968, 1972 und 1976. Die grosse, rote Maschine hat seit 1963 auch 14 von 17 Weltmeistertiteln gewonnen, darunter jene von 1978 und 1979. Kurz: Die Sbornaja gilt nahezu als unbesiegbar – und definitiv als unbesiegbar gegen eine Ansammlung US-amerikanischer College-Boys, die sie noch eine Woche vor der Olympiaeröffnung in einem Freundschaftsspiel in New York leicht und locker mit 10:3 geohrfeigt hatten.

59 Minuten und 49 Sekunden später hört man den US-TV-Kommentator Al Michaels seine legendären letzten Worte vor der Vollendung dieses Sportmärchens sagen: «Eleven seconds, you got ten seconds, the countdown going on right now […] Morrow up to Silk […] five seconds left in the game! Four left in the game! Do you believe in miracles? Yes!!! Unbelievable!»

Mehr als ein Spiel

Es ist ein Spiel, das die US-Amerikaner dreimal in Rücklage, aber nie entscheidend in Rückstand sieht, obwohl der Gegner optisch stets dominiert und rund dreimal mehr aufs Tor schiesst. Es ist eine Partie, in welcher der sowjetische Trainer Viktor Tichonow nach dem zweiten Gegentreffer die Nerven verliert und Wladislaw Tretjak, der vielen als der beste Goalie der Welt gilt, nach der ersten Drittelpause durch Wladimir Myschkin ersetzt, was heute aufgrund der Symbolik und der damit verbundenen psychologischen Wirkung auf beide Mannschaften vielen als Knackpunkt der Begegnung gilt.

Und es ist eine Begegnung, in welcher Mike Eruzione im Schlussdrittel für jene Eruption sorgt, die bis heute nachhallt und ihn für viele unsterblich macht: Der Captain zieht zehn Minuten vor Spielende direkt ab und trifft zum 4:3, das schliesslich den Siegtreffer bedeuten sollte – selbst wer sich die Jubelbilder von damals ansieht, hat keinen wirklichen Eindruck davon, was von jenem Moment an, da der Puck in Myschkins Tor einschlug, in der Eishalle von Lake Placid abging.

Denn es ist auch ein Spiel, das mehr ist als ein Spiel. Es geht um Politik. Es geht um den Kalten Krieg. Um Afghanistan, wo die Russen sieben Wochen vor den Spielen einmarschiert sind, was schliesslich zum US-Boykott der Sommerspiele in Moskau führen wird. Es geht um das gebeutelte amerikanische Selbstvertrauen. Gebeutelt durch Wirtschaftskrise, den Nuklearunfall von Three Mile Island und die Geiselnahme in der US-Botschaft im Iran. Darum, dass die Supermacht sich plötzlich verwundbar fühlt. Darum, dass man sich fragt, ob die andere Supermacht, die den Kommunismus lebt, womöglich die überlegene sein könnte.