Die überfälligen Besucher aus der Leventina

Die sicherste Art, sich am Spengler-Cup beliebt zu machen, sind Tore. Ambris Sportchef weiss das aus eigener Erfahrung. Paolo Duca zählte 28 Jahre, da war er Gastspieler beim HC Davos – und schoss den Siegtreffer gegen Karlovy Vary. Das Publikum skandierte seinen Namen und für Duca erfüllte sich ein Traum: Das Traditionsturnier hatte er schon in seiner Jugend stets am Fernsehen verfolgt.