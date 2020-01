Die Tessiner machen den Strichkampf noch enger

Lugano gelingt mit dem Sieg auch die Revanche für die 1:5-Auswärtsniederlage gegen den selben Gegner am Vorabend. Dem HC Davos bot sich die Chance, nach gut fünf Jahren wieder die Tabellenführung in der Schweizer Meisterschaft zu übernehmen, wie bereits beim letzten Versuch am Dienstag gegen die ZSC Lions (3:4 n. V.) gelang den Bündnern der dafür nötige Sieg nicht. Lugano zeigte sich im Vergleich zum Vorabend kämpferisch stark verbessert. Im Landwassertal konnten die Bianconeri nur im Startdrittel (1:1) mithalten, danach übernahm Davos das Spieldiktat und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

Zunächst ging es auch am Sonntagnachmittag im gleichen Stil weiter, Lugano bekundete viel Mühe, gegen motivierte Davoser das 0:0 zu halten. Doch als Dominic Lammer in der 15. Minute etwas entgegen dem Spielverlauf Lugano im Powerplay in Führung schoss, verlieh dies den Tessinern den nötigen Boost.

Im fortan ausgeglichenen Spiel gelang es Lugano immer wieder, auch selbst den Gegner unter Druck zu setzen. Sven Jungs 1:1-Ausgleich im Mitteldrittel bei 4-gegen-4-Hockey konnte das Heimteam gleich zu Beginn des letzten Abschnitts kontern, als Linus Klasen nach nur 51 Sekunden traf. Lugano verwaltete den Vorsprung geschickt, indem es eben nicht bloss verwaltete, sondern immer wieder auch selber die Offensive suchte. Matchwinner war am Ende Luganos Goalie Niklas Schlegel, der einmal gegen Aaron Palushaj, sowie 75 Sekunden vor Schluss gegen Mattias Tedenby mirakulös Gegentore verhinderte.

Ambri gelingt die Revanche



Auch dem zweiten Tessiner Club unter dem Strich gelang die Revanche. Am Vortag war Ambri-Piotta den Rapperswil-Jona Lakers zuhause noch 2:5 unterlegen, nun verhinderten die Biancoblù ihrerseits mit einem 4:1-Auswärtssieg, dass auch das Schlusslicht wieder mitten in den Strichkampf zurückkehren konnte. Der Rückstand der Lakers auf Bern bleibt bei zehn Punkten.

Genau wie die Lakers am Vorabend profitierte nun Ambri von einem Blitzstart. Scottie Upshall nützte den ihm gewährten Freiraum im Slot und schoss den Gast nach nur 68 Sekunden 1:0 un Führung. Ambri zeigte sich nach dem uninspirierten Auftritt am Samstag verbessert und liess die Lakers in der Folge nie mehr am Sieg schuppern. Rapperswil-Jona kam erst kurz vor Spielhälfte zum einzigen Tor, als Roman Cervenka bei doppelter Überzahl zum 1:3 verkürzte. Kurz zuvor hatte Ambri dank eines Doppelschlags innert 30 Sekunden für klare Verhältnisse gesorgt, Brian Flynns 3:0 fiel gar in Unterzahl.