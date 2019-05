Die Erlösung für die bemitleidenswertesten Fans der NHL?

50 Saisons ohne Titel



1967/68 spielten die St. Louis Blues ihre erste NHL-Saison. Da sie den Stanley Cup noch nie gewinnen konnten, bedeuten die 50 Saisons (Die Spielzeit 2004/05 fiel wegen des Lockouts komplett aus) «Titeldürre» der Blues, die längste Wartezeit auf einen Titel in der besten Eishockeyliga der Welt.

Auf ebenfalls 50 Saisons kommen aktuell nur die Toronto Maple Leafs, die 1967 ihren letzten Titel feierten. Dahinter folgen mit je 47 Saisons die Buffalo Sabres und die Vancouver Canucks (beide seit 1970/71 in der NHL, beide noch ohne Titel) sowie mit 42 Saisons die Philadelphia Flyers (letzter Titel 1975).

Notorische Verlierer, wenn es drauf ankommt



Natürlich sind die Blues darum eine häufige Zielscheibe von Hohn und Spott. Bevor St. Louis in der Nacht auf Mittwoch das Halbfinalspiel 6 gegen die San Jose Sharks mit 5:1 gewann und sich erstmals seit 1970 wieder für einen NHL-Final qualifizierte, hatte das nordamerikanische Fachmagazin «Athletic» satirisch jenen Club gekürt, dessen Fans sich wegen ihrer Lieblinge am elendsten fühlen müssen.

Dabei ging es explizit nicht um besonders sieglose Habenichtse in der Qualifikation, denn das wäre ja zu einfach. Nein, diesen inoffiziellen «Titel» machten am Ende St. Louis und San Jose aus – die Blues setzten sich knapp durch. Die beiden Halbfinalisten schafften es in die Endausmarchung, weil sie seit Jahren nicht per se erfolglos waren. Im Gegenteil: Die beiden Teams schürten regelmässig mit guten Regular Seasons Hoffnungen, die sie im Playoff nie erfüllen konnten und dabei oft auf entweder spektakuläre oder dann auf penible Art und Weise scheiterten.