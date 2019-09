Der kleine Bruder greift an

Einig ist man sich, dass heute mehr Clubs um die besten Spieler buhlen. So sagt Lengwiler: «Früher gab es Zürich, Lugano und Bern, wenn ein Topspieler auf den Markt kam. Heute können auch Lausanne, Biel, Zug und Fribourg mitbieten.»

Er sehe die verschärfte Konkurrenz als Ansporn, sagt Zahner. «Wir waren lange ein Vorbild für viele mit unseren Strukturen, mit dem Farmteam, der Professionalisierung. Da zogen andere nach. Und jetzt liegt es an uns, wieder einen Schritt zu machen.»

Natürlich habe man sich am ZSC und am SCB orientiert, gibt Lengwiler offen zu. «Wir haben die beiden Clubs gut studiert, die besten Dinge herausgepickt und unseren Weg gesucht.» Man könnte es auf diesen Nenner bringen: Punkto Nachwuchsförderung orientierten sie sich am ZSC, bei der Gastronomie am SCB.

Die neuen Wege des ZSC

Zahner betont, man unterhalte zum EVZ sehr gute Beziehungen. Der Club sei ein wichtiger Partner, wenn es ums Schweizer Eishockey gehe. Kürzlich habe er ein Meeting initiiert mit sechs CEOs, darunter auch Lengwiler.

Was den sportlichen Wettbewerb betreffe, seien die Zürcher daran, neue Wege zu gehen. «Wir müssen gute Spieler identifizieren, die nicht überall auf dem Radar sind. Kaum jemand kennt Trutmann, Pedretti oder Simic. Aber wenn ich denen zuschaue, muss ich sagen: tipptopp! Das ist das Verdienst unserer Scouting-Abteilung.»

Wenn der ZSC und der SCB dem EVZ noch etwas voraus haben, dann das: Sie wissen, wie man Meister wird. «Das Gewinnen lernt man nicht über Nacht», sagt Lengwiler. «Von den Spielern, die im richtigen Moment in einer Finalserie nicht nervös werden und das Heft in die Hand nehmen, haben wir nicht so viele. Da haben uns Bern und­ ­Zürich schon etwas voraus.»

Das sah man auch im diesjährigen Final wieder, in dem der SCB nach dem ersten Spiel keines mehr verlor. In dieser Hinsicht erhofft sich Lengwiler viel von Genoni: «Er ist das Paradebeispiel eines Spielers, der dann, wenn es heiss auf heiss geht, die besten Leistungen bringt.» Ob der Kilchberger tatsächlich das entscheidende Puzzlestück ist, wissen wir in sieben Monaten.