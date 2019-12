Debakel für den HC Davos

Er und sein Trainer Christian Wohlwend hatten am Samstag für Aufruhr gesorgt, weil sie gegen das Team Canada (1:5) ihre drei Ausländer Magnus Nygren, Mattias Tedenby und Aaron Palushaj sowie die drei Verstärkungsspieler Harri Pesonen, Casey Wellman und Danny Kristo schonten. Um so mit dem bestmöglichen Energielevel in den Viertelfinal gegen Turku steigen zu können. Viele Zuschauer fühlten sich dadurch verschaukelt. Raffainer sagt nun: “Wir haben alles probiert und alles verloren. Jetzt gilt es nicht nach Ausreden zu suchen, sondern den Kopf hinzuhalten. Ich verstehe, wenn viele Leute nicht begeistert sind. Wir haben als Mannschaft und Organisation einen schlechten Spengler-Cup abgeliefert.”

Der HCD hat sich verzockt

Dabei schien es zunächst so, als könnte die HCD-Zockerei aufgehen. Yannick Frehner brachte Davos nach einer feinen Einzelleistung (9.) in Führung. Aber Turku konnte darauf mit dem 1:1 durch Lauri Pajuniemi antworten (16.). Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie und ausgerechnet als die Davoser im Schlussdrittel begannen, aufs Gaspedal zu drücken, liefen sie in einen Konter, den Turkus Joel Janatuinen mit dem 2:1 abschloss (49.). Und als vier Minuten vor Schluss Janatuinen erneut traf, war der Mist für den HCD definitiv geführt. Eine unglückliche Figur gab bei der Niederlage Verteidiger Lorenz Kienzle ab, der sowohl am 1:1 wie auch am 1:2 mitschuldig war.

Aber er war nicht der Einzige, der enttäuschte. Von den sechs ausländischen Spielern, die Tags zuvor geschont wurden, kam übrigens keiner auf Touren. Von Vollgas-Hockey mit frischen Beinen war nichts zu sehen. Der HCD-Poker wurde so richtig zum Rohrkrepierer. Und so werden Raffainer und Wohlwend nun noch einige unangenehme Fragen beantworten müssen. Drei Niederlagen, ein Torverhältnis von 3:12 und dann noch das Rumpfteam-Theater beim Spiel gegen das Team Canada - so stellen sich das OK, das Publikum und auch die Sponsoren das Gastgeberteam definitiv nicht vor.

