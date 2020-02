Das Streben nach der Korrektur vor stimmungsvoller Kulisse

Das Spiel hatte so geendet, wie es eigentlich zu erwarten gewesen war. Zumindest für all diejenigen, die sich für Prognosen gerne auf die Statistik beziehen. Und die besagt in dieser Saison, dass der EHC gegen Dübendorf verliert. Immer knapp, aber er verliert. Bereits zum fünften Mal geschah dies am Dienstag, als die erste Halbfinal-Partie in Zürich über die Bühne ging. 2:1 siegten die Gastgeber und vermochten damit in der Serie vorzulegen.