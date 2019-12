Biel scheitert bitter, Zug und Lausanne klar

Denn in der Schlussphase ging es drunter und drüber. Erst brachten Marc-Antoine Pouliot (53.) und Peter Schneider (57.) den EHC Biel 3:2 in Front, womit die Halbfinal-Qualifikation sicher gestanden wäre. Die 5592 Zuschauer feierten bereits ausgelassen, aber sie machten die Rechnung ohne die Schweden. Denn Coach Roger Rönnberg beorderte rund vier Minuten vor Schluss seinen Goalie Johan Mattsson zu Gunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Kasten – und Patrik Carlsson traf tatsächlich zum Ausgleich. Und 19 Sekunden später erzielte Theodor Lennström das 4:3, egalisierte damit das Skore in dieser Viertelfinal-Serie nach dem 3:2-Sieg Biels im Hinspiel.

In der Verlängerung stand dann zunächst wieder die Equipe Antti Törmänens näher am Sieg. Doch dann musste Yannick Rathgeb wegen eines Beinstellens auf die Strafbank. Und als die Schweden im Powerplay gleich reihenweise am erneut starken Jonas Hiller scheiterten, zog Rönnberg sein letztes Ass aus dem Ärmel. Er nahm ein Time-Out. Und ein paar Sekunden später war es erneut Carlsson, der mitten ins Bieler Herz traf.

Acht fatale Zuger Minuten

Der EV Zug hat die gute Ausgangslage aus dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League nicht genützt. Nach dem 1:1 bei den Tschechen von Mountfield Hradec Kralove mussten die Zentralschweizer im Rückspiel gleich mit einem letztlich diskussionslosen 0:4 vom Eis der Bossard-Arena.

In der Schlussphase spielten die Zuger sogar sechs Minuten mit sechs Feldspielern, es fiel aber nicht einmal mehr der Ehrentreffer, stattdessen gelang den Gästen noch ein «empty netter». Fatal war die erste Hälfte des Mitteldrittels, als der EVZ innert acht Minuten drei Gegentreffer einstecken musste, wie schon mehrfach in dieser Saison fehlte nach einem Minustor plötzlich temporär die Ordnung. Zweimal war die Paradeformation um Jan Kovar und Lino Martschini auf dem Eis, beim dritten Minustor verbüsste Oscar Lindberg eine Strafe wegen Bandenchecks, und auch die wichtigen Paraden von Leonardo Genoni wurden vermisst.

Den Zugern wurde auch zum Verhängnis, dass sie im ersten Drittel eine Vielzahl von guten Torchancen ausliessen, die klarsten hatten Dario Simion und Yannick Zehnder jeweils im Powerplay, das Schussverhältnis betrug 9:3. Für die Zuger geht damit die bisher beste europäische Saison abrupt zu Ende.