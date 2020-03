Bleibt die WM in der Schweiz? Der Chef sammelt Argumente

René Fasel ist ein Meister der Diplomatie. Er überzeugte die NHL von der Teilnahme an den Olympischen Spielen – von Nagano 1998 bis Sotschi 2014 waren die Besten stets dabei. Und er trug bei zu einem vereinten Frauenteam von Süd- und Nordkorea in Pyeongchang. Im Herbst tritt er ab als Präsident des Weltverbands, nach 26 Jahren. Eine Mission hat er aber noch zu erfüllen: die wegen des Coronavirus abgesagte A-WM in der Schweiz zu halten für 2021.