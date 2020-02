«All Access» beim HC Davos: Der Mentaltrainer und die Liebe

6 Uhr früh, minus 9 Grad, die weissen Spuren des nicht enden wollenden Schneefalls vom Vorabend unübersehbar, die kalte Bergluft in den Lungen. «Wunderbar!» Für Waltteri Immonen sind das paradiesische Zustände. Auch dieser Donnerstag beginnt in der noch leeren Eishalle in Davos mit dem Eintreffen des finnischen Assistenztrainers. Das Spektakel, das in acht Stunden hier an diesem Ort stattfinden wird, ist noch weit weg. Immonen mag die Ruhe, es sind seine Stunden, bis der Rest der Mannschaft eintreffen wird.