«All Access» beim Eishockey-Club: Der Match-Tag

Es ist Match-Tag, am Abend spielt der HC Davos gegen Zug. Doch für Waltteri Immonen ändert sich in der Routine nicht viel, auch heute ist er bereits um 6 Uhr in der Halle, ändert nichts an seinen Gewohnheiten. Falls Zeit bleibt, nimmt er auch mal auf einem Sofa ein Nickerchen, statt nach Hause zu gehen. Der Rest trudelt nach und nach ein, der Fokus richtet sich immer mehr auf die Partie gegen Zug am Abend.