ZSC gewinnt erst in der Verlängerung

Nach der torlosen Verlängerung musste das Penaltyschiessen entscheiden. Suter, Wick und Roe waren für den ZSC erfolgreich, von Servettes Schützen konnte nur Eric Fehr Torhüter Joni Ortio bezwingen und die Lions gewannen 4:3 nach Penaltyschiessen. Es war eine sehr gehässige Partie, nach 23 Minuten wurden Marcus Krüger (ZSC) und Tommy Wingels (Servette) nach einem Faustkampf frühzeitig unter die Dusche geschickt, in der Verlängerung erhielt der Genfer Daniel Winnik ebenfalls eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

Bereits am Montag treffen die beiden Teams im Hallenstadion in der Meisterschaft wieder aufeinander.

Pestoni fällt wieder auf



Nach der schwachen Leistung im Heimspiel gegen den HC Lugano gab es im Team von Kari Jalonen einige Umstellungen. So rückte beispielsweise Inti Pestoni in die erste Angriffsformation vor. Der zweifache Torschütze vom Freitag setzte sich auch im Cupspiel gegen Langenthal von Anfang an in Szene. Er steuerte zur frühen 3:0-Führung den Treffer zum 1:0 bei und lieferte den Assist zu Untersanders 2:0.

Langenthal reagierte zwar umgehend mit seinem ersten Tor (12.), doch der SCB liess sich nicht mehr beunruhigen und sorgte im Mitteldrittel mit einem Shorthander durch Andrew Ebbett und am Ende einer Überzahlsituation, erneut durch Inti Pestoni, für die definitive Entscheidung. Dem Schlussdrittel fehlte in Anbetracht der aussichtslosen Lage für Langenthal der Spannungsgehalt.

Erwähnenswert war der nicht mehr relevante sechste Treffer des SCB dennoch: Mika Henauer, bisher in der Meisterschaft beim SCL eingesetzt, war wegen der verletzungsbedingten Ausfälle der Verteidiger Eric Blum, Beat Gerber und Justin Krueger zum SCB zurückbeordert worden und erzielte sein erstes Tor in der ersten Mannschaft der Stadtberner.

Auch Davos und Biel siegen

Neben dem SCB stehen auch der EHC Biel und Davos in der Runde der letzten Acht. Die Bieler setzten sich gegen Ligakonkurrent Ambri 4:3 nach Overtime durch. Bis acht Minuten vor Spiel sah der Gast aus dem Tessin, wie der sichere Sieger aus. Nach Treffern von Brian Flynn, Johnny Kneubühler und Robert Sabolic führte Ambri 3:1. Mike Künzle hatte für das Heimteam nach 68 Sekunden die Führung erzielt.