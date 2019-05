Verteidiger Weber muss das Training abbrechen

Die Nati trainierte am Mittwochabend erstmals in ihrem neuen WM-Domizil Kosice, wo sie am Donnerstag-Nachmittag (16.15 Uhr) auf Kanada trifft. Zuvor brachte sie am Vormittag eine fünfstündige Zugreise von Bratislava in den Osten der Slowakei, nahe der ungarischen Grenze hinter sich.