Trainer Fischer verlängert seinen Vertrag

Gut sechs Monate vor der Heim-WM in Zürich und Lausanne hat das Eishockey-Nationalteam seine wichtigste Personalie geregelt: Patrick Fischer bleibt für vier weitere Jahre als Nationaltrainer. Der Zuger ist seit November 2015 an der Bande des Nationalteams und feierte seinen grössten Erfolg an der WM 2018 in Kopenhagen mit der Silbermedaille.