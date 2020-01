SCB bleibt über dem Strich, Zug wieder Leader

Bern bot in der Offensive mehr als zuletzt, doch Servette zeigte, weshalb er zum Duell mit dem Meister als Leader anreiste. Die Genfer sorgten für viel Verkehr vor Tomi Karhunen und daher immer wieder für gefährliche Situationen. So war der Ausgleich jederzeit eine realistische Möglichkeit. In der vorletzten Minute ersetzte Servette-Trainer Patrick Emond Goalie Gauthier Descloux durch einen sechsten Feldspieler. Und kurz darauf wurde Tristan Scherwey auf die Strafbank geschickt. Doch das 3:3 fiel nicht mehr, die Genfer verloren nach sieben Siegen in Serie erstmals wieder. (ädu)

Zug mit erfolgreicher Revanche

Die Revanche für die Niederlage am Freitag ist dem EV Zug gegen Biel gelungen. 24 Stunden nach dem 6:5 für die Seeländer nach Verlängerung setzten sich diesmal die Zentralschweizer mit 4:3 durch. Hatten in Biel die beiden Abwehrreihen phasenweise den Dienst eingestellt, waren diesmal beide Teams um defensive Solidität bemüht. Mike Künzle brachte den Gast nach zehn Minuten in Führung, eine Minute später glich Carl Klingberg nach einem Fehler von Jonas Hiller aus. Das 2:1 nach 40 Minuten durch Oscar Lindberg war leistungsgerecht, aber noch lange nicht die Entscheidung.

Ausgerechnet dieser Lindberg ermöglichte im Powerplay mit einem Fehler im Aufbau den Ausgleich durch David Ullström. Sven Senteler und Erik Thorell sorgten dann in der Schlussphase für die Entscheidung, zweimal nach Szenen, welche die Schiedsrichter erst nach Videostudium homologierten. Heiss wurde es aber noch einmal, weil Damien Brunner nach einem Lapsus von Dario Simion noch verkürtzen konnte.

Für beide Teams gehen damit Serien weiter: Zug hat in den letzten 16 Partien 38 Punkte geholt und ging in dieser Zeit nur einmal leer aus, Biel bleibt nach der neunten Niederlage in den letzten zehn Partien im Tief. Beim Team von Antti Törmänen kam erstmals Valentin Nussbaumer zum Einsatz, der an der U20-WM sieben Punkte erzielt hatte und nun aus Nordamerika zurückgekehrt ist. (mke)

Deutlicher HCD-Sieg gegen Lugano

Der HC Davos bleibt im Januar erfolgreich, punktet auch im fünften Spiel, kommt gegen Lugano beim 5:1 zum vierten Sieg. Während die Bündner sich in der Spitzengruppe behaupten, ist es für die Tessiner ein weiterer Rückschlag im Strichkampf. 20 Minuten lang ist es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, danach agiert der HCD effizienter und nützt gegnerische Fehler besser aus. Vor dem 1:0 vertändelt HCL-Verteidiger Romain Loeffel den Puck vor dem eigenen Tor, Perttu Lindgren reagiert vorzüglich, legt auf für Torschütze Luca Hischier. Und vor dem 3:1 profitiert Andres Ambühl, bereits Torschütze zum 2:1, von einem schlechten fliegenden Wechsel Luganos. Den Schuss des HCD-Captains kann Sandro Zurkirchen zwar noch parieren, den Abpraller verwertet der ungedeckte Fabrice Herzog problemlos.