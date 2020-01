SC Bern mit Niederlage beim Schlusslicht

Dem Heimteam fehlt es indes oft auch an der Klasse, gute Chancen werden teilweise etwas dilettantisch liegen gelassen. Der SCB, der bis Minute 33 nur gerade 5 Pucks auf Lakers-Goalie Melvin Nyffeler bringt, zeigt sich wenigstens in der Offensive effizient, nimmt dabei auch gegnerische Geschenke dankend an. Am Ursprung des 1:1 Arcobellos steht ein Puckverlust der unnötigeren Art Gurtners. Allerdings patzt auch der SCB vor den Gegentoren: Moser verliert beim 1:0 die Scheibe in der Vorwärtsbewegung, vor Kristos hochverdientem 2:2-Ausgleich ist es eine Aneinanderreihung von Berner Missgeschicken fast im Sekundentakt (Scherwey, Andersson, Mursak), die das Tor ermöglichen. (kk)

Langnau verliert nach Verlängerung

Spielt Davos in Langnau, dann gibt es kaum Tore. 0:1 nach Verlängerung endete die Partie am 1. Oktober, und auch im zweiten Vergleich in der ausverkauften Ilfishalle stand es nach zwei Dritteln noch immer 0:0. Danach profitierten die Gäste von den vielen Langnauer Strafen – eigentlich. Erst traf Aaron Palushaj in doppelter Überzahl (46.), fünf Minuten später jedoch erwischte Ben Maxwell im Boxplay Goalie Joren van Pottelberghe aus spitzem Winkel. Erneut ging es in die Überzeit, nach lediglich 27 Sekunden buchte Mattias Tedenby den Siegtreffer. Der Erfolg war nicht gestohlen, aber etwas glücklich, hatten die Emmentaler doch ein wenig mehr vom Spiel.

Langnaus Leitwolf Chris DiDomenico, der erstmals nach seinem kommunizierten Abgang Ende Saison im Tigers-Dress spielte, hatte mit einem Weitschuss im Schlussdrittel nur die Latte getroffen. Zu seinem ersten Saisoneinsatz für Langnau kam derweil Eero Elo. Der Finne hatte im Frühling bei den Tigers keinen Vertrag mehr erhalten und war in die Heimat zurückgekehrt. Nun soll er das Powerplay der Emmentaler ankurbeln. Szenenapplaus kriegte er aber vorerst einmal, weil er einen Davoser gleich auf die eigene Spielerbank checkte – es handelte sich um einen fliegenden Wechsel der etwas anderen Art. (phr)

Servette gewinnt nach fünf Jahren wieder in Zug

Genf-Servette hat eine der längsten Misserfolgsserien im Schweizer Eishockey beendet. Das Team von Patrick Emond siegt in Zug 5:1, verlässt die Bossard-Arena damit erstmals seit dem 30. November 2014 und nach elf aufeinanderfolgenden Niederlagen wieder als Sieger und hat nach Pluspunkten zu Leader Zug aufgeschlossen. Daniel Winnik brachte den Gast schon früh in Führung und von da an tat sich Zug schwer. Captain Raphael Diaz gelang mit seinem neunten Saisontreffer der zwischenzeitliche Ausgleich, es sollte aber das einzige Erfolgserlebnis für die Zentralschweizer bleiben.

Für die Genfer sorgten im Mitteldrittel weiterhin die Ausländer für die Differenz: Verteidiger Henrik Tömmernes traf zweimal, dazu auch noch Tommy Wingels. Die Tore drei und vier fielen bei einem Vierminuten-Ausschluss gegen Zugs Rauhbein Johan Morant, der sein Team nicht zum ersten Mal in einer wichtigen Situation schwächte. Tömmernes vollendete den Triumph eine Minute vor Spielende mit einem «empty netter.» (mke)