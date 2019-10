Nino Niederreiter und die Erlösung in der NHL

Nun ist der Puck eben endlich rein, in Spiel Nummer 11, beim 4:0-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks im Samstags-Mittagsspiel in Raleigh, North Carolina, der Heimat der Hurricanes. «Und das ist grossartig für mich. In solchen Situationen beginnst du irgendwann, über viel zu viele Dinge nachzudenken – ich bin froh, habe ich dieses erste Tor endlich hinter mir.»

Am Ende wurde es ein 2-Punkte-Abend für den Churer, es kam noch ein Assistpunkt dazu. Er wird zum «3. Star» der Partie gewählt, in der Garderobe versammelt sich ein gutes Dutzend Journalisten rund um den Schweizer – so schnell geht es, um wieder im Mittelpunkt zu stehen …

Und hätten in der Schlussphase die deutlich überlegenen Hurricanes gegen die sich ihrem Schicksal ergebenden Blackhawks nicht drei Mal die Torumrandung getroffen und weitere Topchancen vergeben, Niederreiter hätte gut und gerne ein weiteres Tor und zwei bis drei weitere Assistpunkte sammeln können. Doch das war sekundär – Hauptsache, diese Null ist nun weg.

«Momentum» oder nicht – irgendetwas passierte



Dieses Spiel gegen die Blackhawks, es war einmal mehr ein Beweis, wie sehr ein Phänomen wie dieses sogenannte «Momentum» existiert – oder wie auch immer man diesen schwer erklärbaren Vorgang bennenen will. Den Begriff «Momentum» wollen ja nicht wenige ins Reich der Märchen verbannen.

Doch für den Schweizer Flügelstürmer verläuft dieses Mittagsspiel eben genau so: Zu Beginn deutlich von der Verunsicherung geprägt, fehlt ihm das Selbstvertrauen. Im einen der ersten Shifts des Spiels hätte er eine gute Torchance bei einer 1-gegen-1-Situation in der Angriffszone. Hätte, denn der Churer bricht seinen Move, mit dem er den Verteidiger umspielen will, mitten in der Bewegung ab. Der Puck landet irgendwo, Niederreiter dreht ab, fährt zur Bank – es scheint der Beginn eines weiteren frustrierenden Spiels.

Hinten aushelfen, wenn es vorne nicht läuft: Nino Niederreiter wehrt sich mit Goalie Petr Mrazek gegen Chicagos Captain Jonathan Toews. (Bild Keystone)



Er tut das, was in solchen Situationen ein Stürmer tun kann: Defensiv hart arbeiten, wenigstens hinten nichts anbrennen lassen. Im Startdrittel schon gelingt ihm ein simples, aber wichtiges Backchecking, er vereitelt damit eine gute Chance Chicagos, als es noch 0:0 steht. Sein Coach Rod Brind’Amour, früher als Spieler selbst ein harter Arbeiter, lobt nach dem Spiel genau diese Szene.

Der Anruf bei der Mentaltrainerin



Der Churer hatte zuletzt einiges versucht, um endlich dieses erste Saisontor zu schiessen. Er glaubt daran, dass in solchen Situationen etwas verändert werden muss: «Irgendwas.» Genau darum rief er noch am Vortag seine Mentaltrainerin in der Schweiz an, mit ihr arbeitet er seit vielen Jahren. Er suchte in diesem Gespräch nach diesem «Irgendwas», das in der Denkweise eben geändert werden könnte. Um Eishockey geht es in diesen Diskussionen nur selten.

Ob da ein Zusammenhang mit dem ersten Tor nun, am Tag danach, hergestellt werden kann? Das wird niemand mit Sicherheit beantworten können. Diese «Mind Games», diese Gedankenspiele sind schwer nachvollziehbar. Doch was nach seinem Tor zum 2:0 passiert, ist das: Niederreiter ist plötzlich voll da im Spiel, das Selbstvertrauen ist spürbar, es gelingen ihm nun wie selbstverständlich auch Offensivaktionen, der Puck verspringt nicht mehr.

Es kommt der Assist beim 3:0, es könnte noch viel mehr kommen, das «Momentum» ist nun auf seiner Seite. Das freut auch den Coach: «Nino hatte sich zuletzt unter Druck gesetzt», sagt Brind’Amour nach dem Spiel. «Ich bin froh für ihn und sein Tor. Genau das hat er gebraucht.»

