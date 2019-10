Lakers mit grosser Wende gegen SCB, Biel löst ZSC ab

Ein Shorthander nach einem Puckverlust Calle Anderssons zum 2:4 noch vor Ende des Mitteldrittels war das Fanal zur Aufholjagd. Spätestens nach Sandro Forrers 3:4 (44.) passte bei Bern gar nichts mehr, teilweise wirkte das desolat, was der SCB da in der eigenen Zone aufführte. Als Jorden Gähler acht Minuten vor Schluss zum 4:4 traf, war der Ausgleich längst hochverdient. Und es war eher der SCB, der sich in die Overtime retten musste. Auch dort sah er zunächst wie der sichere Sieger aus, als Andrew Ebbett aus nächster Nähe das leere Tor vor sich hatte und nur den Pfosten traf. Kurz danach schloss Corsin Casutt einen Konter erfolgreich ab, die Lakers siegten 5:4.

Biel übernimmt Tabellenspitze

War es doch nur ein Strohfeuer? Ein kleiner Hoffnungsschimmer nach der Trennung von Headcoach Mark French? Am Samstag bescherte Fribourg seinem Sportchef Christian Dubé gegen die Lakers einen ersten Erfolg beim Debüt als Interimstrainer, es war der erste Sieg nach 60 Minuten gewesen. Gegen Biel, einen ungleich stärkeren Widersacher, bot sich wieder das gewohnte Bild: Die Gottéron-Spieler verliessen das Eis mit hängenden Köpfen, 1:4 unterlagen sie den Seeländern, die dank der drei Punkte die spielfreien ZSC Lions an der Tabellenspitze ablösten.

Toni Rajala hatte für den Favoriten schon früh eine Grosschance vergeben, dann waren es Jason Fuchs und Hügli, die noch im ersten Drittel auf 2:0 stellten. Weil Ryan Gunderson nach einer halben Stunde im Powerplay per Slapshot verkürzte, kam beim Heimteam der Glaube an eine Wende auf. Routinier Beat Forster dämpfte die Stimmung in der BCF-Arena aber nur fünf Minuten später, als ihm mit einem missglückten Querpass das erste Saisontor gelang. Davon erholte sich Gottéron nicht mehr.

Zug mit Blitzstart zum klaren Sieg

Der EV Zug kam gegen Ambri-Piotta zu einem ungefährdeten 5:1-Sieg. Yannick Zehnder in der 2. und Santeri Alatalo in der 6. Minute brachten die Zuger früh in Führung. Der Kanadier Matt D'Agostini hätte die Leventiner zurück ins Spiel bringen, doch er scheiterte zweimal alleine vor Luca Hollenstein, der anstelle von Leonardo Genoni das Zuger Tor hütete.

Als David McIntyre mit einer feinen Einzelleistung gleich zu Beginn des zweiten Drittels das 3:0 erzielte, war die Partie praktisch entschieden. Die Zuger Verteidigung liess kaum Torchancen zu, und wenn, war da noch Hollenstein zur Stelle. Gregory Hofmann erhöhte mit seinen Saisontoren 8 und 9 auf 5:0. Ambris Goalie Dominik Hrachovina verhinderte mit einigen starken Reflexen eine höhere Niederlage, so parierte er einmal gegen Hofmann mirakulös. Die Tessiner waren chancenlos und nahmen sich mit zahlreichen Strafen selbst aus dem Rennen. Immerhin erzielte Johnny Kneubuehler noch den Ehrentreffer für die unterlegenen Gäste.