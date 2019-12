Ambri mit grandiosem Triumphzug

Flynns Shorthander im Video (Quelle: SRF)

Danach schlugen die Leventiner eiskalt zu. Zunächst (29.) war es Brian Flynn, der mit einem herrlichen Backhand-Schlenzer in Unterzahl das Skore eröffnete. Es handelte sich dabei bereits um den zweiten Shorthander Ambris am Turnier. Und in der 36. Minute gelang Matt D’Agostini das nicht minder sehenswerte 2:0. Der Kanadier liess zunächst elegant Gegenspieler Aleksi Anttalainen aussteigen und übertölpelte anschliessend auch noch Goalie Julius Pohjanoska. Turku präsentierte sich in der Folge ziemlich ratlos und fand keine Lösung, um in die Partie zurückkehren zu können.