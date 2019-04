Müde Basler

Vieles deutet darauf hin, dass diese Serie am Dienstag im Kleinbasel zu Ende gehen dürfte. Mochte die Equipe von Trainer Samir Sarac zum Auftakt noch überraschen und in Schaffhausen knapp siegen, fielen die zwei letzten Vergleiche klar zugunsten des Qualifikationssiegers aus. Zuletzt gewann der mehrmalige Schweizer Meister gegen die Realturner gleich mit 35:21 – ein Ergebnis, das die Stärkeverhältnisse dieser zwei Mannschaften widerspiegelt. Folglich fehlt den Kadetten noch ein Sieg zum Einzug in den Halbfinal.

Keine Zweifel

Waren es die Schaffhauser, die zum Start der Viertelfinal-Serie matt wirkten, da neun Akteure bis kurz vor diesem Spiel mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, zollt nun der RTV Tribut für dieses straffe Programm. Am Samstag in der Ostschweiz war es ein müder Auftritt der Gäste. Zudem spielte Schaffhausen seine Stärken aus und sich damit locker zum Sieg. Bereits zur Pause (15:7) gab es keine Zweifel mehr über den Ausgang von Spiel drei. Bester Torschütze in den Reihen der Basler war Aufbauer Tibor Jurjevic mit sechs Treffern.

Für die Handballer es RTV Basel geht es heute nun darum, sich mit einer couragierten Leistung vom Heimpublikum zu verabschieden. Hinter den Kulissen wird seit dem Ende der Abstiegsrunde und der damit verbundenen Gewissheit, dass Basel auch künftig A-klassig sein wird, an der Kaderzusammenstellung für die kommende Spielzeit gearbeitet.

Sicher ist bislang einzig, dass Luca Engler in die Nordwestschweiz zurückkehren und Björn Buob seine Priorität vom TV Birsfelden auf den RTV Basel verlegen wird.

Kadetten Schaffhausen - RTV Basel 35:21 (15:7)

527 Zuschauer. – SR Castiñeiras/Zwahlen. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kadetten Schaffhausen, 4-mal 2 Minuten plus Disqualifikation (Jurca) gegen RTV Basel.

Kadetten Schaffhausen: Stevanovic/1 Tor (Pilipovic); Meister (4), Zehnder (7), Wanner, Küttel (6), Schopper, Beljanski, Gerbl (3), Sesum (6/3), Maros (1), Schelker (4), Herburger.

RTV Basel: Dennis Wipf/Pazemeckas; Hylken, Langhein, Berger (2), Stamenov (3),

Ebi, Jurjevic (6), Basler (1), Ahmetasevic, Kozina (5), Jurca (3), Buob (1), Attenhofer, Meier, Krause.

Bemerkungen: RTV Basel ohne Christian Wipf (verletzt). Kadetten Schaffhausen verschiesst zwei Penaltys. – Stand in der Viertelfinal-Serie: 2:1.