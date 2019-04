Der RTV Basel hat Lust auf mehr

Bereits in der ersten Hälfte hätte sein Team gut gespielt. «Das Pausenresultat von 21:16 zugunsten von Schaffhausen täuschte», sagt der 40-Jährige. Während die Basler in dieser Phase auf der Goalieposition schwach agierten, zeigte Kadettens Keeper Ivan Stevanovic eine beeindruckende Leistung und merzte so die Fehler seiner Vorderleute aus. Deshalb, erzählt Stamenov, sei in der RTV-Kabine zur Pause auch keine Panik ausgebrochen. Trainer Samir Sarac habe ihnen mitgeteilt, sie sollten so weiterspielen wie bisher und sich auf eine kompakte Verteidigung konzentrieren. Stamenov sagt: «Ich habe zu diesem Zeitpunkt an die Wende geglaubt.»

Lockeres Training

Der Basler Effort in der zweiten Halbzeit hat aber auch Kraft gekostet. Deshalb bot Sarac seine Akteure gestern nur zu einer lockeren Trainingseinheit auf, schliesslich steht heute bereits Spiel zwei der Best-of-five-Serie an (20.15 Uhr, Rankhof). Müdigkeit kommt bei Routinier Stamenov keine auf – trotz sportlichem Spielplan mit drei Playoff-Partien in fünf Tagen. «Für Schaffhausen ist die Situation nicht anders.»

Die Strapazen von Spiel eins versucht der Routinier also auszublenden. «Ich habe Lust auf mehr», sagt er. Gewinne der RTV auch heute, «dann wird es für Schaffhausen ungemütlich». Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Ostschweizer einen zweiten Ausrutscher nicht mehr erlauben wollen. Stamenov kümmert dies nicht, er konzentriert sich einzig auf den RTV – und auf sich. Da ist es nachvollziehbar, dass er heute nur halbtags arbeiten geht. Er brauche Ruhe vor diesem Vergleich. «Schliesslich möchten wir gewinnen.»