Granit Xhaka muss den Club verlassen

Deshalb kommt das Länderspiel für ihn im richtigen Moment. Er möchte sich durchbeissen, Charakter zeigen. Das kann er in der Nationalmannschaft. Ich war glücklicherweise nie in einer ähnlichen Lage. Selbst in Bern durfte ich als Auswärtiger die Captainbinde tragen und wurde von allen akzeptiert. «Der Karli ist der richtige Kapitän», sagten sie nach meinem Wechsel in die Hauptstadt. Da war ich 33. Sie konnten auch bei YB immer auf mich zählen. Ich war immer da, packte mit an. Das zeichnet einen Captain aus.

Es zu viele Akteure im Nati-Team, die in den Clubs nicht regelmässig oder erfolglos spielen und es nun für die Schweiz richten sollten

In der Nationalmannschaft ist Xhaka gesetzt. Zusammen mit dem formstarken Denis Zakaria wird er ein starkes Zentrum bilden und auf dieser Position dafür sorgen, dass die Schweiz die EM-Qualifikation schafft. Ich betone nochmals, was ich bereits nach der Auslosung bemerkte: Wenn sich die Schweiz in dieser Gruppe nicht für die EM qualifizieren würde, wäre dies eine Katastrophe.

Deshalb ist ein Sieg gegen Georgien Pflicht. Ich tippe auf einen 2:0-Heimerfolg. Allerdings glaube ich, dass die Partie ein Knorz werden wird. Interessant wird zu sehen sein, welche Elf Vladimir Petkovic beginnen lässt. Nach meinem Geschmack hat es zu viele Akteure im Team, die in den Clubs nicht regelmässig oder erfolglos spielen und es nun für die Schweiz richten sollten. Ich denke an Lichtsteiner, Mbabu, Rodriguez, Lang, Ajeti oder Steffen. Der Trainer muss sich gut überlegen, wie er diesen Sieg gegen einen Gegner, der zuletzt vor allem im eigenen Stadion seine Gefährlichkeit aufgezeigt hat, holen will.

Gespannt bin ich, ob Cedric Itten gegen Georgien ein paar Einsatzminuten erhält. Er hätte sie verdient. Ich sage dies nicht, weil er ein Basler, sondern weil er schlicht ein super Typ ist. Wie er sich nach seiner schweren Verletzung zurückgekämpft hat und nun wieder munter Tore schiesst, ist bemerkenswert. Führt die Schweiz nach 75 Minuten souverän, würde ich ihn einwechseln.