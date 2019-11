«Gewichtheben war und ist ein Paradebeispiel für Doping»

Denkt man an Gewichtheben, kommen einem Bilder von gebrochenen Gliedmassen in den Sinn. Ist diese Sportart gefährlich?

Nein, denn den Gelenken wird beispielsweise nicht geschadet, im Gegenteil. Durch das Gewichtheben werden die Bänder gestärkt, was der Gelenkstabilität hilft. Auch hat man keinen Einfluss von aussen, beispielsweise eines Gegners, der einen unerwartet treffen und dabei verletzen könnte. Zudem sind die ausgeführten Bewegungen ungemein kontrolliert. All dies mindert die Verletzungsgefahr.