Zweiter Schädel für Van Wolfswinkel

Wer in jungen Jahren mal auf dem Moped sass, der weiss, wie sich das anfühlt. Man empfindet den Helm beengend und weil er obligatorisch ist, ist er ohnehin störend. Schliesslich rebelliert man in dieser Phase gegen alle Gewalten, die einem das Leben schwer machen. Also schiebt man den Helm so nach oben, dass das ganze Gesicht davon befreit ist. So auf einem motorisierten Gefährt zu fahren, ist verboten, und selbstverständlich empfiehlt diese Zeitung, den Helm immer korrekt zu tragen.