Zuffis ungewohnter Platz auf der Bank

In der Saison 2015/16 verpasste er nur eine von 54 Partien, das Cupspiel gegen Muttenz. Und auch sonst absolvierte er in den letzten Jahren regelmässig mehr als 75 Prozent aller Einsatzminuten. Aktuell liegt sein Wert jedoch bei 64 Prozent, und man muss – so unglaublich das auch klingen mag – festhalten: Der FC Basel erlebt in diesen Wochen die erste Formkrise des Luca Zuffi, seit dieser 2014 von Thun nach Basel gewechselt ist.

Gegen YB wird Zuffi benötigt

Zuffi hatte zuletzt nicht seinen gewohnten Einfluss auf das Spiel der Basler, selbst seine Standards sind nicht so gewinnbringend wie in der Vergangenheit. Neun Skorerpunkte aus 22 Einsätzen sind zwar immer noch ein guter Wert. Aber der 29-Jährige wartet drei Partien vor dem Ende der Hinrunde noch immer auf seine erste Vorlage in der Liga.

Schwer zu sagen, woran es liegt. Aber es führt dazu, dass man zuletzt immer wieder ein Bild gesehen hat, das man eigentlich gar nicht kannte, nämlich wie Luca Zuffi auf der Bank Platz nimmt. Zuletzt auch in Krasnodar, als er 90 Minuten zusah. Das hatte aber sicher damit zu tun, dass Zuffi heute gegen die Young Boys benötigt wird, wenn es um offensive Ideen geht. Denn trotz einer leichten Krise ist es doch kaum vorstellbar, dass der FCB ohne Luca Zuffi gegen YB antritt.