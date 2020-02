Zuffi erleidet Kreuzbandriss

Man hatte damit rechnen müssen, dass Luca Zuffi sich am Samstag schwer verletzt hat. Nun ist es Gewissheit, dass der 29-Jährige den Baslern für mehrere Monate fehlen wird: Zuffi hat sich im Spiel gegen den FC Thun in einem Laufduell mit Stefan Glarner das rechte vordere Kreuzband gerissen, das teilte der Verein am Montag mit. Zuffi wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen und dürfte der Mannschaft dann rund ein halbes Jahr fehlen.