Zielen die Stürmer bald auf Hände statt auf Tore?

Ist es unnatürlich, Arme und Hände zu haben?

In Frankreich zeigt sich derzeit, wie der Weltfussballverband Fifa seine neuen Regeln ausgelegt sehen will. Und das ist nicht zum Vorteil der Verteidigerinnen. Derzeit scheint es schon fast als unnatürlich zu gelten, wenn Abwehrspieler überhaupt Arme und Hände an ihrem Körper haben.

Dabei ist die Szene aus der Partie zwischen England und Schottland noch die am wenigsten strittige, weil Docherty ihre Hand doch sehr weit vom Körper hat. Aber es gibt auch den Fall der Jamaikanerin Allyon Swaby. Sie erhält den Ball aus einem halben Meter Distanz an den dicht am Körper liegenden Ellbogen gespielt und wird dafür mit einem Elfmeter bestraft. Oder die Südafrikanerin Janine van Wyk, die ihr Gesicht schützt – und ebenfalls einen Penaltypfiff provoziert.

2. Penalty bei Brasilien - Jamaika