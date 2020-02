Zhegrova fehlt dem FCB auf Zypern

Das Team allerdings, das am Donnerstag den Grundstein für einen Einzug in die Achtelfinals der Europa League legen will, muss auf einige Spieler verzichten. Neben den schon länger Verletzten Ricky van Wolfswinkel, Jasper van der Werff, Luca Zuffi und Kevin Bua blieb nämlich auch Edon Zhegrova in Basel.

Pululu oder Petretta?

Der Flügelspieler soll sich im Training am Dienstag eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen haben und soll den Baslern rund einen Monat lang fehlen. Und damit stellt er Trainer Marcel Koller vor die Aufgabe, sein Team in einem wichtigen Spiel in der Europa League erneut umzustellen.

Captain Valentin Stocker ist der einzige gelernte Flügelspieler, der den Baslern noch bleibt. Auf der gegenüberliegenden Seite wäre ein Einsatz von Afimico Pululu denkbar. Aber es ist auch vorstellbar, dass Koller auf eine Variante zurückgreift, die sich in der Europa League bereits bewiesen hat, indem er Raoul Petretta auf der linken Seite vor Verteidiger Blas Riveros aufbietet.

Fest steht jedenfalls schon jetzt: Nach den zahlreichen Sperren zu Beginn des Jahres müssen die Basler auch auf Zypern wieder improvisieren, was ihre Aufstellung betrifft.