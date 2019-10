Wer ist besser als Lichtsteiner? Und wie sehr braucht es Shaqiri?

Im September besuchte Nationaltrainer Vladimir Petkovic auch Bürki, und nach diesem Gespräch kommunizierte der Fussballverband, dass der 28-jährige Torhüter bis nach der kommenden EM selbst dann nicht nominiert werden würde, sollte sich Yann Sommer verletzen. Es wäre für die aktuellen Ersatztorhüter Yvon Mvogo und Jonas Omlin in der Tat hart, müssten sie in diesem Fall weiter hinten anstehen, weil Bürki eben plötzlich wieder dabei ist.

Schon lange nicht mehr gesehen: Roman Bürki im Training mit der Nationalmannschaft. (Bild: Keystone)

Unproblematisch ist diese Angelegenheit nicht. Einmal angenommen, Yann Sommer verletzt sich im Frühling so, dass er für die EM ausfällt. Dann würde die Schweiz mit einem jungen Torhütertrio an die Endrunde reisen, dem es an grösserer internationaler Erfahrung mangelt. Omlin sowie David von Ballmoos von YB sind sehr talentiert, spielen aber noch in der Super League und haben noch gar kein Länderspiel bestritten. Yvon Mvogo, dem vor ein paar Jahren eine grosse Zukunft prophezeit worden war, sitzt bei Leipzig auch in der dritten Saison auf der Bank. Es würde deshalb nicht überraschen, sollte Roman Bürki bei einem Ausfall Sommers für die EM doch wieder zum Thema werden.

7. Wie ist der Weg an die EM 2020?

Mit Platz 1 oder 2 in der Gruppe D ist die Schweiz direkt für die Endrunde im nächsten Sommer qualifiziert, die zum 60-jährigen Jubiläum des Wettbewerbs über ganz Europa ausgetragen wird. Verpasst sie das, bleibt ihr das Playoff der Nations League im März als Hintertür, bei dem pro Liga vier Mannschaften einen Startplatz ausmachen. Dafür ist die Schweiz als Gruppensieger in ihrer Liga (mit Belgien und Island) schon einmal qualifiziert.

8. Warum ist ein Unentschieden gegen Dänemark ein gutes Resultat?

Als die Schweiz am 8. September gegen Gibraltar 4:0 gewann, war das eine Vollzugsmeldung. Weit überraschender war die Nachricht vom 0:0 Dänemarks in Georgien. Der doppelte Punktverlust der Europameister von 1992 hat die Ausgangslage für die Schweiz deutlich verbessert. Ihr genügen in Kopenhagen und am kommenden Dienstag in Genf gegen Irland zwei Unentschieden, um die letzten beiden Spiele im November entspannt angehen zu können. Die Gegner heissen dann Georgien und Gibraltar.

Die beiden Siege vorausgesetzt, die Pflicht sein müssen, kommt sie auf 16 Punkte. Irland und Dänemark stellt sich in dem Fall das Problem, dass sie am letzten Spieltag aufeinander treffen und darum nur einer von ihnen auf die gleiche Punktzahl wie die Schweiz kommen kann.

9. Wie geht es weiter mit Trainer Petkovic?

Der Vertrag mit Vladimir Petkovic gilt vorerst bis zum Ende der Qualifikation, ob das nun im November ist oder eben im kommenden März, falls die Schweiz das Playoff der Nations League bestreiten muss. Schafft sie die Teilnahme an der EM, ist Petkovics Vertrag automatisch bis nach der Endrunde gültig. In dem Fall wäre der Coach bereits sechs Jahre im Amt, so lange wie sein Vorgänger Ottmar Hitzfeld.

Schon fünf Jahre im Amt: Vladimir Petkovic (Bild: Keystone)

Schon jetzt muss der Verband damit beginnen, die Zukunft zu planen. Will er mit Petkovic um weitere zwei Jahre verlängern oder doch eine Veränderung anstreben? Als Direktor des Nationalteams erarbeitet Pierluigi Tami dafür die Entscheidungsgrundlage. Der Verband steht nicht unter Druck, er ist als Arbeitgeber sehr attraktiv, um eine gute Lösung zu finden - wie die schliesslich auch immer aussieht. Ein Wechsel auf der Trainerposition könnte nicht schaden.

10. Warum fühlt sich das Nationalteam von den Medien zu wenig unterstützt?

Die Nationalmannschaft zeigt eine erstaunliche Konstanz: Seit 2004 hat sie von acht WM- und EM-Endrunden nur eine verpasst, die Euro 2012. Damit hat sie die Ansprüche gesteigert: die eigenen und die öffentlichen. Die Qualifikation für eine Teilnahme an einem Turnier ist inzwischen schon fast Pflicht, und da ist das Erreichen des Achtelfinals die minimale Erwartung. «Zu Recht», sagt Yann Sommer, «wir wollen erfolgreich sein, sonst macht es keinen Sinn.»

Das Schweizer Publikum ist kritisch. Als die Mannschaft gegen Israel 0:0 spielte, wurde sie in Basel mit Pfiffen bedacht; dabei sicherte dieser eine Punkt die Teilnahme an der WM in Südafrika. Oder Haris Seferovic wurde beim 0:0 gegen Nordirland von einem Teil des Publikum ausgepfiffen; dabei reichte dieses Resultat, um zur WM in Russland zu reisen.