Die zehn wichtigsten Antworten zur Super-League-Hinrunde

Wer hätte das nach Jahren der gähnenden Langeweile gedacht? Die Schweizer Super League kann also tatsächlich ein spannendes Titelrennen bieten. Alles, was es braucht, sind rund sieben verletzte Stammspieler beim Meister Young Boys, fast schon gespenstische Ruhe beim FC Basel – und eine Euphorie-Welle in St. Gallen, die mehr Endorphine freisetzt als die Love Parade. Aber die erste Hälfte der Saison bot noch andere Geschichten.