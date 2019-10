Zdravko Kuzmanovic fällt lange aus

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kuzmanovic an der Achillessehne verletzt: Nachdem er im Sommer 2015 zum FCB zurückgekehrt war, erlitt er während seiner Leihphasen beim FC Malaga sowohl in der Saison 2016/17 wie auch 2017/18 je eine schwere Achillessehnen-Verletzung an jedem Fuss.

Dem Spieler droht nun ein unschönes Ende seiner Basler Zeit: Hatte er sich in der vergangenen Saison für die Mannschaft nach Jahren der Irrungen und Wirrungen endlich als wertvoll erwiesen, fragt sich nun, wie oft man ihn noch im rotblauen Trikot wird auflaufen sehen: Im kommenden Sommer endet sein äusserst gut dotierter Fünfjahres-Vertrag. Dass dieser verlängert wird, war schon vor der neuerlichen Verletzung wenig wahrscheinlich.