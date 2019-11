In den letzten zehn Minuten vom 1:1 zum 3:1 und 3:3

In einem animierten Spiel zwischen Zagreb und Donezk stand es nach den ersten 45 Minuten 1:1. Richtig Fahrt nahm das Duell erst in der zweiten Halbzeit auf. Zuerst schickte der deutsche Schiedsrichter Felix Brych in der 73. Minute Moro mit Gelb-Rot unter die Dusche: Unterzahl Zagreb. Den vermeintlichen Vorteil konnten die Gäste aus der Ukraine jedoch gerade einmal sechs Minuten ausspielen, dann holte sich auch Marlos seine zweite gelbe Karte ab.

Vom 1:1 zum 3:1 und 3:3

In der 83. Minute war es dann Ivanusec, der nach einem simplen Doppelpass mit Petkovic den Ball humorlos in die linke untere Ecke zur Führung hämmerte. Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit sollte es sogar noch besser für die Gastgeber kommen: Nachdem Schachtar-Goalie Pyatov eine Hereingabe von Olmo zwischen sich und der Torlinie durchliess, brauchte Ademi am langen Pfosten nur noch einzuschieben. 3:1 stand es zu diesem Zeitpunkt und Zagreb wähnte sich schon als sicherer Sieger. Doch dann kam alles anders.

Mit den Gedanken wohl schon unter der Dusche liess Zagreb Schachtar gewähren, das durch einen Kopfballtreffer von Morales (93. Minute) zum Anschlusstreffer kam. Und nur wenig später mit einem verwandelten Penaltytreffer von Tete die Party in Zagreb endgültig verstummen liess. Der aufgerückte Pyatov hatte im Strafraum einen Ellbogenschlag ins Gesicht erhalten.

Während Schachtar bis zum Schluss kämpfte und aufopferungsvoll spielte, müssen sich die Kroaten den Vorwurf gefallen lassen, nach der 3:1-Führung mit dem Fussballspielen aufgehört zu haben. Während in der Gruppe C Manchester City an der Spitze der Tabelle davonzieht, stehen sowohl Donezk als auch Zagreb nach vier Spielen bei fünf Punkten.

