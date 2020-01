YB wird Meister und Xamax steigt ab

Am Samstag startet die Super League in die Rückrunde. An der Tabellenspitze trennen die Clubs aus Bern, Basel und St. Gallen nur drei Punkte. Und am anderen Ende kämpft der FC Thun gegen den drohenden Abstieg. Doch wer wird am Ende Meister? Wer erreicht die europäischen Plätze? Wer rettet sich in die Barrage und wer steigt direkt ab? Die BaZ wagt eine Prognose und zeigt, wie die Abschlusstabelle aussehen könnte.