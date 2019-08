YB setzt sich souverän an die Tabellenspitze

Doppeltorschütze Jean Pierre Nsame entschied die Partie zu Gunsten des Meisters. (Video: Tamedia/SRF)

Seltsam abwartend für ein Heimspiel gingen die Young Boys vor, abgeklärt und solid waren sie, ohne auch nur einen Hauch von Brillanz zu versprühen. Die verwegene Einschätzung von Luganos Fabio Daprelà, sein Team sei gut und mutig gewesen und YB schwach und ungefährlich, hielt dem Faktencheck dennoch nicht stand. Der Sieg des Meisters geriet nie in Gefahr, in der Schlussphase stellten die Young Boys auf ein 3-5-2 um und bewiesen jene Flexibilität, die ihnen so heilig ist. «Es ist wichtig, dass wir mehrere Systeme beherrschen», sagt Aebischer, «damit wir in der Lage sind, auf Gegner, Veränderungen und Spielverlauf reagieren zu können.»

Camara monatelang out

Es war am Sonntag vor rund 24'000 Zeugen also auch ein YB-Erfolg der Taktik. Und des Leidens. Nicht nur Lustenberger biss auf die Zähne, mehrere Berner Akteure lagen nach teilweise harten Zweikämpfen am Boden, Offensivkraft Marvin Spielmann musste sogar noch vor der Pause mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden.