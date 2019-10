CEO der Young Boys nach Unfall im Spital

Kurz vor 2 Uhr ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Bern ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Angaben der Kantonspolizei Bern wurden dabei zwei Fussgänger auf Höhe der Bushaltestelle Bollwerk von einem Auto erfasst, einer wurde dabei schwer verletzt. Am Montag stellte sich nun heraus, dass es sich beim schwer verletzten Fussgänger um YB-CEO Wanja Greuel handelt.