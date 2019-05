«Yakin hätte einen besseren Anwalt nehmen sollen»

Seit der Freistellung von Murat Yakin am 7. Mai hat nur Christian Constantin, der Yakin in einen Französisch-Intensivkurs schicken wollte, via Deutsch- und Westschweizer Medien kommuniziert. Vom freigestellten Trainer selber war nichts zu hören. Bei Yakins Vorgängern war der Ablauf stets derselbe gewesen. CC verbreitet Vorwürfe und Verbitterung, dann schickt er sie in die Wüste. Kaum einer lehnt sich gegen die Spielchen des Sion-Präsidenten auf.