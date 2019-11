Wie 23 Junioren die Schweiz eroberten

«Und jetzt?», fragte Haris Seferovic. Die Frage ging an seine Familie, die am 17. November 2009 nach Kloten gefahren war, um ihren Sohn, den Torschützen im WM-Final, und die anderen 22 Weltmeister zu empfangen. Zwei Tage nach dem Finalsieg war die Mannschaft zurück in der Heimat.