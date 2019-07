Wechselt Silvan Widmer zu Celtic?

Allerdings könnte sich die Ruhe rund um das Kader des FCB schnell wieder auflösen: Aus Schottland ist zu hören, dass Celtic Glasgow auf der Suche nach einem Verteidiger auf den Namen Silvan Widmer gestossen sein soll. Die Scottish Daily Mail berichtet, dass der FCB-Verteidiger neben Antonio Barragan (Betis Sevilla) und Robert Gumny (Lech Posen) einer von drei Kandidaten für den Verein sein soll. Celtics Management bestätigte zwar keine Namen, aber durchaus, dass man nach einem Aussenverteidiger suche.

Mvogo wechselt nicht nach Augsburg

Widmer ist zwar erst seit einem Jahr in Basel, einziger ausgewiesener Rechtsverteidiger und damit unangefochtener Stammspieler in der Mannschaft von Marcel Koller. Aber auf der anderen Seite sind die Basler bekanntlich darauf angewiesen, das Kader zu reduzieren und weiterhin Kosten zu senken. Und mit Taulant Xhaka hätte man einen Spieler in der Hinterhand, der diese Position ausfüllen könnte, wie er bereits im Cup-Final gegen den FC Thun bewiesen hat.

Und auch bei der Personalie Jonas Omlin könnte sich in den kommenden Tagen noch etwas regen. Ein Transfer von Yvon Mvogo zum FC Augsburg soll sich nach Angaben des Kicker nun doch zerschlagen haben und der Name des Basler Goalies weiterhin auf der Liste der Deutschen stehen. Es gab schon in den vergangenen Wochen Gerüchte, dass Omlin die Basler in Richtung des FCA verlassen könnte.

In beiden Fällen scheint ein Transfer auf den ersten Blick wenig realistisch, sind doch beide Spieler zentrale Figuren und kaum zu ersetzen. Und auch FCB-Sportchef Ruedi Zbinden erklärt gegenüber der BaZ, dass er nichts gehört habe. Aber was, wenn die Basler in der nächsten Woche die Qualifikation zur Champions League verpassen sollten? Mit den Transfers von Widmer und Omlin könnte der FCB jedenfalls das angestrebte Ziel von Transfereinnahmen in Höhe von 10 Millionen Franken erreichen. (tip)