Wechselt Albian Ajeti nach Italien?

Auch wenn es in den vergangenen drei Wochen und all den Feiertagen den Anschein machte: Nur in der Sonne gelegen oder in der Kirche gekniet ist man beim FC Basel nicht, bevor eine Posse, die in einen Trainerwechsel zu münden schien, auf fragwürdig-einmalige Weise zum Rücktritt des Sportchefs führte.