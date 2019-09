Vom Liebespaar zur Zweckgemeinschaft

Spätestens in diesem Sommer ist der FCB vom Käufer- zum Leasing-Verein geworden

Arthur Cabral, Eric Ramires und Emil Bergström haben beim FCB alle einen «Leihvertrag bis im Sommer 2020 mit Kaufoption» unterschrieben. Und weil auch Edon Zhegrova noch bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen ist, hat der FCB aktuell so viele Leihspieler in seinem Kader wie nie zuvor in den letzten Jahren (vgl. Tabelle).

Spätestens in diesem Sommer ist der FCB vom Käufer- zum Leasing-Verein geworden. Aber damit ist er längst nicht alleine, sondern folgt einem internationalen Trend.

Früher waren Leihgeschäfte ja in erster Linie ein Mittel für die Unterschicht des Clubfussballs. Für diejenigen Vereine, die sich ihre Spieler anders nicht leisten konnten. Clubs wie der FC Basel hingegen liehen nur einen Spieler aus, um kurzfristig eine Verletzung zu kompensieren oder einen interessanten Spieler intensiv zu beobachten.

Leihgeschäfte gehören mittlerweile zum guten Ton

Im Januar 2013 kam Mohamed Elneny zum Beispiel leihweise von den Arab Contractors, ehe er im folgenden Sommer einen dauerhaften Vertrag beim FCB unterschrieb. Ein Jahr später lieh der Club Marek Suchy aus, um den am Kreuzband verletzten Ivan Ivanov zu ersetzen.

Inzwischen sind Leihgeschäfte aber nicht mehr der Notnagel unter den Transfers, sondern gehören zum guten Ton. Selbst Vereine wie Bayern München oder Juventus Turin wollen (oder können) sich gewisse Spieler in einem durchgeknallten Transfermarkt nur noch unter dem gedämpften Risiko einer Leihe leisten.

Inzwischen sind es die Basler, die leihen, während YB es sich nach zwei erfolgreichen Jahren leisten kann, Spieler definitiv zu übernehmen

Eintracht Frankfurt hat das Modell zuletzt auf die Spitze getrieben: Mit einem in ganz Europa zusammengeliehenen Team hat man sich bis in die Halbfinals der Europa League gespielt. «Ein Club kann sich in einer Zeit des Übergangs stabilisieren und Substanz aufbauen», hat Sportchef Fredi Bobic die Frankfurter Philosophie mal erklärt. «Und irgendwann kann man sich dann wieder an grössere Transfers trauen.» Darauf hoffen sie natürlich jetzt auch beim FC Basel.

Angesichts der finanziellen Situation und der präsidialen Sparvorgaben kann es sich der Club nicht leisten, Millionen für einen Spieler auszugeben und dann darauf zu hoffen, dass es schon irgendwie gut kommen wird. Vor ein paar Jahren hat der FCB genau das gemacht: Mit regelmässig erträglichen Transfers und der realistischen Aussicht auf den europäischen Wettbewerben konnte man sich Spieler wie Ahmed Hamoudi, Jean-Paul Boëtius oder Yoichiro Kakitani ohne Leihe leisten.

Die Umstände haben sich jedoch verändert und der FCB hat entsprechend auch sein Verhalten auf dem Transfermarkt anpassen müssen. Inzwischen sind es die Basler, die leihen, während YB es sich nach zwei erfolgreichen Jahren leisten kann, Spieler definitiv zu übernehmen.

Erst mal ein Beziehungstest

Für Freunde der Tradition – und davon soll es im Basler Stadion ja durchaus einige geben – mag das Konzept des Fussballers auf Zeit ziemlich unromantisch klingen. Man würde ja gerne mal wieder einem Spieler zujubeln, der sich voll und ganz mit den eigenen Farben identifiziert und nicht eigentlich einem Verein in Brasilien, Belgien oder Holland gehört.