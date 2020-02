Vladimir Petkovic wird seinen Vertrag verlängern

Der Schweizerische Fussball-Verband hat auf den Dienstagnachmittag zu einer Medienkonferenz eingeladen. Thema: «Regelung der Trainerfrage des Schweizer A-Nationalteams».

Mehr Informationen gibt es offiziell nicht. Aber mehr Informationen braucht es auch kaum, um zu wissen, was am Dienstag um 14.30 Uhr in Bern bekannt gegeben wird: Vladimir Petkovic, seit 2014 Nationaltrainer, wird seinen Vertrag über die EM in diesem Sommer hinaus um zwei Jahre verlängern.