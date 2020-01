Van der Werff: Hat der FCB eine Kaufoption?

Jasper Van der Werff ist einer der wenigen, die hier oben auf dem Dach ausharren. Der Wind ist stark, und sobald die Sonne weg ist, wird es auch in Spaniens Süden kühl. Dafür ist hier oben die Sicht auf das Testspiel des FC Basel gegen Fortuna Düsseldorf gut. Beim 3:2-Sieg gegen den Bundesligisten fehlt Van der Werff noch, schliesslich ist er erst seit ein paar Stunden bei seinen neuen Teamkameraden im Trainingslager in Marbella. Möglicherweise wird er am Montag im zweiten Test gegen Stuttgart bis zu einer halben Stunde spielen, sagt Trainer Marcel Koller.