Video zeigt Barça-Spieler nach dem Champions-League-Out

«Wir müssen stark starten. Erinnert euch daran, was in Rom passiert ist. Lasst uns das nicht wiederholen.» Mit diesen Worten warnt Messi seine Teamkollegen vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Liverpool, erinnert an das vorjährige Spiel gegen den AS Rom, als man im Viertelfinale nach einem 4:1-Sieg im Rückspiel 0:3 verlor und kläglich aus der Königsklasse ausschied.