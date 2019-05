Verkehrte Welt in der Cupfinal-Reprise

Das ist bitter für den Gastgeber, der nicht nur doppelt so viele Torschüsse vorzuweisen hat. Sondern auch bestrebt ist, bei seinem letzten Heimauftritt in dieser Saison nochmals seine Fähigkeiten auf der künstlichen Unterlage zur Schau zu stellen. Das gelingt über weite Strecken. Bis auf den letzten Metern, da die Berner entweder am erneut starken Jonas Omlin oder an ihrem Unvermögen scheitern. Verkehrte Welt in der Stockhorn-Arena also. Thun spielt, Basel gewinnt.

Viele Neue in der Startelf

Im Vergleich zum Cupfinal vom Sonntag gegen die Berner Oberländer schickt Marcel Koller ein fast komplett anderes Team auf den Kunstrasen. Bis auf Goalie Jonas Omlin sowie Fabian Frei, Albian Ajeti und Carlos Zambrano bekommen diejenigen eine Chance, die zuletzt nur zweite Wahl gewesen sind.

Dass sie diese nutzen wollen, ist zumindest in den ersten dreissig Minuten nicht ersichtlich. Da der vorwärtsstürmende FC Thun, für den es in den letzten zwei Super-League-Partien um die Teilnahme am Europacup geht, dort der fehleranfällige FC Basel, der matt von den Cup-Feierlichkeiten scheint.

Schon in den ersten fünf Minuten braucht es zweimal die Fähigkeiten Omlins, damit Rotblau nicht einem Rückstand hinterherrennt. Bis zur Pause kann der Gast mit viel Dusel die Null hinten halten. Später führt er praktisch aus dem Nichts 1:0 und später 2:1. Erst schliesst Samuele Campo einen Konter locker ab (62. Minute), danach trifft Kevin Bua per Weitschuss (88.).

So steht am Ende die Drei in einem Spiel, das auch anders hätte ausgehen können. Dem FCB kann dies egal sein. Er hat sich im Schongang den nächsten Erfolg verbuchen lassen. Und damit gleichzeitig den Abstand auf Meister YB auf 20 Zähler verkürzt.

FC Thun - FC Basel 1:2 (0:0)

Stadion: Stockhorn Arena.

Zuschauer: 5151.

Schiedsrichter: KIossner (BaZ- Note: 5; hatte die ruhige Partie meist im Griff). Tore: 62. Campo 0:1 (Nach einem Doppelpass mit Bua kommt Kalulu im Strafraum zum Abschluss, Campo verwertet den Abpraller). 75. Costanzo 1:1 (Glarner spielt einen flachen Pass quer durch den Strafraum auf Costanzo, der den Ball in die linke Ecke schlägt). 88. Bua 1:2 (Okafor lanciert nach einem Konter Bua und der Mittelfeldspieler trifft aus 16 Metern).

Verwarnungen Basel: 48. Kuzmanovic (Unsportlichkeit/ im nächsten Spiel gesperrt). 68. Cömert (Foul an Sorgic). 78. Ajeti (Unsportlichkeit).

Verwarnungen Thun: Keine.

Bemerkungen: Thun ohne Spielmann (gesperrt), Hediger, Rodrigues und Ziswiler, Karlen und Sutter (alle verletzt). Basel ohne Widmer, Stocker, Balanta (alle verletzt), van Wolfswinkel (krank), Dimitrou, Suchy, Vonmoos, Antonio (kein Aufgebot).

Ersatz: Hansen, Zuffi, Riveros, Zhegrova.