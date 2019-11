Verband verhängt gegen Rakitic-Club lange Sperren – NK Pajde rekurriert

Dejan Rakitic, der Bruder von Ivan und Trainer des Pajde-Fanionteams, kann sich mit diesem Urteil nicht anfreunden. «Es ist eine absolute Frechheit», sagt er. Deshalb habe der Verein bereits gegen die Sanktionen rekurriert. Nun liegt der Fall beim Rekursgericht des Schweizerischen Fussballverbands. Einen Aufsteller gab es für die Aargauer in diesem Fall aber dennoch: Ein Spieler, der während der Partie des Feldes verwiesen wurde, ist von seinem in erster Instanz gesprochenen Strafmass komplett freigesprochen worden. Für Rakitic ist klar: «Das zeigt, dass nicht alles stimmt, was der Schiedsrichter rapportiert hat.»